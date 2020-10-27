Обама: Трамп верит, что его переизбрания хотят РФ, КНР и КНДР

Президент США Дональд Трамп хвастается, что его переизбрания на предстоящих выборах главы государства хотят Россия, Китай и Северная Корея, утверждает бывший президент Барак Обама. Об этом пишет РИА «Новости».

«Только вчера он заявил, что (Владимир) Путин из России, Си (Цзиньпин) из Китая и Ким Чен Ын из КНДР хотят, чтобы он победил. Мы знаем! Мы знаем, ведь ты им давал все, что они хотели, последние четыре года. Конечно, они хотят, чтобы ты выиграл! Ничего хорошего в этом нет...» — сказал Обама.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что Россия, Китай и КНДР не хотят видеть его президентом еще один срок.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Предвыборная истерия: с чем Трамп и Байден подходят к выборам

— Могут быть погромы: власти США готовятся к беспорядкам после выборов

— Глава аппарата Белого дома перенес интервью из-за выстрелов у своего дома