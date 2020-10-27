Лавров самоизолировался из-за контакта с больным COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и печати МИД.

«В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции», — заявили в дипведомстве.

Все ранее запланированные встречи министра будут перенесены на более поздний срок.

В департаменте добавили, что глава МИД чувствует себя хорошо.

На 28-29 октября были запланированы рабочие визиты Лаврова в Сараево и Белград.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уходит в самоизоляцию после контакта с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.