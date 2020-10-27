Захарова прокомментировала уход Лаврова на самоизоляцию
Семён Сонный
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Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала информацию об уходе главы ведомства Сергея Лаврова на самоизоляцию.
На своей странице в Facebook Захарова подтвердила ранее распространенные сообщения о самоизоляции министра и добавила, что сотрудники МИДа регулярно сдают тесты на коронавирус и следуют предписаниям.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался после контакта с заболевшим COVID-19. По данным министерства, он чувствует себя хорошо.
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