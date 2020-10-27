Главы МИД Белоруссии и России обсудили интеграцию

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели телефонный разговор, пишет МИД Белоруссии.

«27 октября 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили сотрудничество и интеграцию, а также координацию действий на международных площадках, включая вопрос контроля над вооружениями.

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