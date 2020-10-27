Путин предложил поддерживать кинотеатры, в которых показывают российские фильмы

Президент России Владимир Путин предложил поддерживать преимущественно те предприятия кинопроката, которые показывают российские фильмы в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на заседании Совета по культуре и искусству советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что доходы кинотеатров на фоне пандемии в 2020 году сократятся на 60%.

«По поводу поддержки предприятий кинопроката: может быть, так же, как в других сферах, поддержать именно те предприятия и в том объеме, которые прокатывают именно российские фильмы?» — говорится в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Проблемой уже занимаются»: в Кремле ответили на обращение онкологов

— Путин обеспокоен отсутствием особых требований при реставрации памятников

— Путин пообещал делать все возможное для работы учреждений культуры в пандемию