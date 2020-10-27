Лукашенко: Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика столкнулась с террористическими угрозами, передает БелТА.

По его словам, действия протестующих становятся все более радикальными.

Они пытаются заблокировать железнодорожные пути, что может привести к авариям и гибели многих людей.

«Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — подчеркнул глава государства.

Он также заявил, что участники акций переступили «красную черту» по многим направлениям.

Ранее КГБ Белоруссии квалифицировал действия участников протестов как экстремистские.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Свтелана Тихановская выдвинула правительству Белоруссии.

В 13-дневный срок президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.