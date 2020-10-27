Иран готов стать посредником в урегулировании в Карабахе

Иран готов стать посредником в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил посол исламской республики в России Казем Джалали в интервью телеканалу «Звезда».

«И наш президент, и наш министр иностранных дел провели переговоры с обеими сторонами и заявили о готовности Ирана быть посредником в урегулировании этого конфликта», – заявил дипломат.

По словам посла, Иран видит лучшее решение проблемы в объединении усилий стран региона, чтобы урегулировать ситуацию и не допустить концентрации террористов.

При этом Джалали подчеркнул, что война в Карабахе может привести к серьезным последствиям не только для Армении и Азербайджана, но и для всего региона.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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