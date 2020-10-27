Премьер Японии намерен следовать курсу Абэ в отношении переговоров с Россией

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга рассчитывает следовать курсу своего предшественника Синдзо Абэ в отношении переговоров с Россией о мирном договоре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что не намерен откладывать связанные с Кунаширом, Итурупом, Шикотаном и Хабомаи проблемы до следующих поколений, а желает решить их «своими руками».

Известно, что в ходе первых телефонных переговоров 29 сентября Суга и президент России Владимир Путин договорились «продолжить разговор на основе советско-японской декларации 1956 года».

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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