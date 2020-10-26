Конте раскритиковал слова Эрдогана в адрес Макрона

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает неприемлемыми слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который тот сказал в адрес главы Франции Эммануэля Макрона.

«Высказывания Эрдогана в адрес Макрона неприемлемы. Личное оскорбление не только не способствует позитивной повестке дня, которую ЕС хочет реализовать в отношении Турции, но и, наоборот, отталкивает от решений», — написал Конте в своем Twitter.

Политик также выразил полную солидарность с Макроном.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что необходимый законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет обнародован 9 декабря. Он также отметил, что нужно создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. Выступление было связано с обезглавливанием учителя местным радикальным исламистом за то, что тот показывал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Макрону, выдвинувшему идею «просвещенного ислама», нужно «лечить свою психику». После произошедшего Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.

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