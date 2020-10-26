Москва призывает Вашингтон перестать выторговывать себе преимущества по ДСНВ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает преждевременными выводы о том, что Москва и Вашингтон находятся на пороге принятия совместного решения в вопросе контроля над вооружениями. Об этом он написал в Facebook посольства.

Он отметил, что попытки США оказать давление на Китай в этом вопросе являются несостоятельными.

По его словам, Москва призывает Вашингтон не пытаться выторговывать себе преимущество в крайние дни перед окончанием действия ДСНВ.

«По сути, США взяли соглашение в заложники, поставив условия для его пролонгации», — написал Антонов.

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зависит от США: Путин обозначил условия моратория по РСМД

— Германия поприветствовала стремление России и США продлить ДСНВ

— Берлин ответил на предложение России по мораторию на РСМД в Европе