Пашинян заявил о готовности Армении найти компромисс по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ готов идти на компромисс, но не к капитуляции Нагорного Карабаха. Такое заявление он сделал во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

По его словам, Азербайджан не желает идти на компромисс для решения нагорно-карабахского конфликта, эта страна хочет капитуляции Карабаха.

«Мы готовы идти на взаимные уступки, даже на уступки, которые болезненны для нас, но армянский народ никогда не будет готов капитулировать», — подчеркнул Пашинян.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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