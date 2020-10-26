Медведчук назвал «маразмом» отказ Зеленского от российской вакцины

Отказ президента Украины Владимира Зеленского покупать российскую вакцину от коронавируса является маразмом. Об этом заявил глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в своем Facebook.

По его словам, Киев пытается «изобрести велосипед», когда Россия уже провела две фазы клинических испытаний препарата, подтвердила его эффективность и выразила готовность предоставить вакцину Украине.

«Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь», — возмутился Медведчук.

Он подчеркнул, что в этом заключается «маразм действий Зеленского и его команды».

Ранее стало известно, что Украина отказалась от российских вакцин от коронавируса и ведет переговоры о поставках препарата из Европы, как только он появится.

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