Эксперт заявил о «катастрофическом» поражении партии Зеленского

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Партия действующего президента Украины «Слуга народа» потерпела катастрофическое поражение на местных выборах. Такое мнение высказал главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

По его словам, предварительные результаты голосования показывают, что в крупнейших городах Украины кандидаты от «Слуги народа» на мэра не вышли даже во второй тур.

Гужва рассказал, что на выборах в городские советы первые места, как правило, занимают локальные партии мэра, следом идет «Оппозиционная платформа - За жизнь» или «Евросолидарность» Петра Порошенко, а только после них «слуги».

«То есть если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то «слуги» становятся лишь третьей партией в стране, уступая и ОПЗЖ, и «Евросолидарности», — отметил главред.

Он добавил, что полный масштаб катастрофы президентской партии будет понятен после итогового подсчета голосов.

На Украине 25 октября проходили выборы в органы местного самоуправления.

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