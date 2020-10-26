Президент Абхазии приедет с рабочим визитом в Москву
Карина Казанцева
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Президент Абхазии Аслан Бжания приедет с рабочим визитом в Москву, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бжания проведет ряд встреч в администрации президента и правительства России.
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