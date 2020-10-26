Тихановская объявила общенациональную забастовку 26 октября

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram-канале заявила, что 26 октября в республике начнется общенациональная забастовка.

По ее словам, белорусы начнут масштабные протестные акции, чтобы вернуть закон, которого их «пытались лишить».

Тихановская назвала главным оружием граждан республики солидарность.

Ранее стало известно, что на протестах в стране 25 октября задержали больше 500 человек.

25 октября истек срок ультиматума, который оппозиционер выдвинула правительству Белоруссии.

В 13-дневный срок президент Александр Лукашенко должен объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.