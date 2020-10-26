Коронавирус выявили у мэра Ижевска

Коронавирусную инфекцию выявили у главы администрации города Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Быстро самоизолировался, лечусь, чувствую себя удовлетворительно... Болезнь пройдет, через какое-то время я вернусь обязательно в строй...», — сказал в видеообращении глава города.

Он также призвал граждан носить маски, дезинфицировать чаще руки и беречь своих пожилых родственников.

По данным оперативного штаба Удмуртии, в регионе выявлено 8384 случаев коронавируса, 6271 человек уже выздоровел, 151 — стал жертвой инфекции.

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