91 депутат переболел коронавирусом

91 из 450 депутатов Госдумы переболел коронавирусом, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

Володин добавил, что в настоящий момент 38 депутатов находятся в больницах, один из них в реанимации.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 43 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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