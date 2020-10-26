Новый японский премьер намерен поставить точку в вопросе о Курилах
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен поставить точку в вопросе о южных Курильских островах и будет стремиться развивать отношения с Россией, включая подписание мирного договора. Об этом пишет РИА «Новости».
«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (так в Японии называют южную часть Курил), не откладывая это до следующих поколений», — сказал Суга.
Его избрали премьером 16 сентября после того, как его предшественник Синдзо Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Суга провели телефонные переговоры 29 сентября. Во время беседы они подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией.
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