Новый японский премьер намерен поставить точку в вопросе о Курилах

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен поставить точку в вопросе о южных Курильских островах и будет стремиться развивать отношения с Россией, включая подписание мирного договора. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (так в Японии называют южную часть Курил), не откладывая это до следующих поколений», — сказал Суга.

Его избрали премьером 16 сентября после того, как его предшественник Синдзо Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Суга провели телефонные переговоры 29 сентября. Во время беседы они подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Курсом Абэ: японские СМИ узнали подробности разговора Путина и Суги

— Япония планирует вернуть российские острова Хабомаи и Шикотан

— Песков опроверг сообщения о вторых переговорах Путина и Суги