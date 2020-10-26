Коронавирус подтвердился у губернатора Кемеровской области

Коронавирусную инфекцию выявили у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который ранее самоизолировался из-за симптомов болезни у него и супруги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

Отмечается, что глава региона чувствует себя удовлетворительно. Тест на коронавирус положительный. В настоящее время он лечится амбулаторно на дому, совещания с правительством ведет по видео-конференц-связи.

21 октября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что его супруга Анна заразилась коронавирусом, а у него самого есть симптомы болезни, такие как высокая температура, легкий кашель и насморк.

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