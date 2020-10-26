Байден обвинил Россию в публикации переписки его сына

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что публикация переписки якобы его сына Хантера является частью российской кампании по дезинформации. Об этом пишет «Интерфакс».

«Из того, что я читал и знаю, разведывательное сообщество предупредило президента (Дональда Трампа) о том, что Джулиани (Руди Джулиани, адвокат Трампа) получает дезинформацию от русских. И мы также знаем, что Путин очень старается распространять дезинформацию о Джо Байдене. И поэтому, когда вы объединяете вместе Россию, Джулиани, президента — это именно то, что есть. Это клеветническая кампания», — заявил Байден.

Ранее газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена. В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

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