Путин прокомментировал заявление Трампа о сотрудничестве Батуриной и сына Байдена

Российский президент Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о сотрудничестве сына кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена с вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. Его слова передает РИА «Новости».

«Известно, что Елена Батурина занималась, а может, занимается, я даже не знаю об этом, бизнесом. И, наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты ... со своими зарубежными партнерами. Есть ли в этом числе американцы? Я просто об этом ничего не знаю», — сказал Путин.

Ранее в ходе финальных дебатов с Байденом действующий президент США Дональд Трамп заявил, что у сына Байдена есть коммерческие отношения с Батуриной.

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