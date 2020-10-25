Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

Франция отзывает посла в Турции для консультаций после высказываний турецкого лидера Реджепа Эрдогана в адрес французского коллеги Эмманюэля Макрона, передает «Интерфакс».

«Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику», — сказал ранее Эрдоган.

В Париже сочли данные слова неприемлемо грубыми.

Этой осенью Макрон заявил о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Французский президент пообещал еще больше отделить религию и государство в стране. Макрон также пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.

Данные высказывания прозвучали на фоне громкого убийства учителя под Парижем. 16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что совершивший нападение имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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