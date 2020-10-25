Жириновский предлагает лишить доктора Мясникова диплома

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский считает, что врач и телеведущий Александр Мясников следует лишить диплома и запретить ему публичные выступления. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Жириновского, Мясников не предупреждал в своих выступлениях об опасности влияния летних туристических поездок на распространение коронавируса.

«А он вот такое говорит. Это врач. Я бы на месте (Михаила) Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать», — сказал Жириновский.

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