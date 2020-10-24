СМИ: Помпео заявил, что привержен суверенитету Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео, разговаривая с президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил, что Вашингтон привержен суверенитету Минска и развитию сотрудничества с республикой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на государственный телеканал ОНТ.

«Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью», — сказал диктор в эфире.

Он подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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