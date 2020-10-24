Власти Франции ответили на слова Эрдогана в адрес Макрона
Полина Рутковская
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Власти Франции назвали «неприемлемыми» слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует проверить психику. Об этом сообщает BFMTV.
«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость - не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил курс своей политики», – заявили в Елисейском дворце.
Ранее Эрдоган посоветовал президенту Франции, предложившему идею «просвещенного ислама», «лечить психику».
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