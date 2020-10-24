Президент Армении назвал Россию надежным посредником по Карабаху

Президент Армении Армен Саркисян назвал Россию активным и надежным посредником в урегулировании конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

«В контексте нагорнокарабахского конфликта РФ является надежным и активным посредником между противоборствующими сторонами», — сказал Саркисян.

Он добавил, что Россия продемонстрировала свою приверженность поиску мирного решения, выступив 10 октября посредником между сторонами.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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