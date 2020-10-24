Эрдоган заявил о готовности поддержать Азербайджан в «освобождении земель от оккупации»

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку Азербайджану в связи с «освобождением земель от оккупации». Об этом он заявил в ходе публичного выступления, трансляция которого велась в его странице в Twitter.

Он отметил, что провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Сейчас наши азербайджанские братья продвигаются вперед на оккупированных землях, освобождая их», — сказал Эрдоган.

Он также добавил, что Турция готова продолжать поддержку Азербайджану по принципу «два государства - один народ» в вопросе «освобождения земель». При этом он выразил возмущение в связи с тем, что ряд стран поддерживает «оккупацию».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МИД Армении отметил продуктивность переговоров в Вашингтоне по Карабаху

— Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с Минской группой ОБСЕ

— Алиев заявил, что Турция имеет право участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе