Посольство США призывает американцев в Белоруссии запастись едой

Американское посольство в Минске обратилось к находящимся в Белоруссии гражданам США с призывом подготовиться к воскресенью, 25 октября, когда истечет срок ультиматума бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Тихановская выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Так, до 26 октября он должен объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В противном случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы продаж в госмагазинах.

В диппредставительстве призвали на три дня запастись лекарствами, едой и наличными на случай ЧС.

Кроме того, они дали совет иностранцам оставаться дома.

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