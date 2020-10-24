Посол РФ назвал нелегитимными санкции США против российского ЦНИИХМ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает введенные США санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) и считает их нелегитимными. Об этом сказано в его заявлении, размещенном на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций», — заявил Антонов.

Дипломат также отметил, что Россия, в отличие от США, «не ведет наступательных операций в киберсфере».

«Вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам нашей внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений», — подчеркнул Антонов.

По его словам, американской стороне следует отказаться от практики «голословных нападок» и вступить в диалог по вопросам международной информбезопасности.

23 октября США объявили о введении санкций в отношении ЦНИИХМ. Американская сторона считает этот институт ответственным за разработку компьютерного вируса Triton, который предназначен для атак на промышленные объекты.

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