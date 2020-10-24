Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с Помпео

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с госсекретарем Майком Помпео, на которой они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского Министерства иностранных дел.

Встреча состоялась 23 октября в ходе рабочего визита Байрамова в США.

Как передает пресс-служба, дипломат во время встречи с Помпео сообщил «о деструктивной политике Армении, целенаправленных обстрелах мирного азербайджанского населения, массовом привлечении иностранных наемников и террористов».

Азербайджанский министр отметил, что «справедливая позиция» Баку «основана на четырех известных резолюциях Совета Безопасности ООН», а также соответствующих документах других международных организаций.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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