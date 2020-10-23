Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху

Президент США Дональд Трамп сообщил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху, передает РИА «Новости».

Журналисты президентского пула США рассказали, что Трамп принимает участие в обсуждении ситуации между Арменией и Азербайджаном.

«Но Трамп не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран», — уточнили журналисты пула.

Главы МИД Армении и Азербайджана в настоящее время находятся в Вашингтоне, где встречаются с госсекретарем США Майком Помпео.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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