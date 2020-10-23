Премьер-министр Болгарии ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19
Павел Посадский
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ушел на самоизоляцию после контакта с чиновником, который заразился коронавирусом, пишет газета Sofia Globe.
По данным газеты, врачи обнаружили коронавирус у замминистра регионального развития Николая Нанкова, с которым премьер контактировал накануне.
Борисов узнал о его диагнозе вечером и ушел на изоляцию, несмотря на то, что утром сам получил отрицательный анализ на инфекцию.
Некоторое время премьер будет руководить правительством удаленно, отмечает издание.
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