В штабе Байдена ответили на обвинения экс-партнера его сына Хантера

Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден не принимал участия в зарубежном бизнесе своего сына Хантера, заявил пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата от демократов Эндрю Бейтс. Об этом сообщает Fox News.

Таким образом Бейтс прокомментировал заявления экс-партнера Хантера Байдена о привлечении Джо Байдена к бизнесу.

«Вице-президент Байден опубликовал свои налоговые декларации – в отличие от президента [США Дональда] Трампа – и нет никаких признаков того, что он когда-либо получал какие-либо деньги от какого-либо участника этих деловых сделок», – подчеркнул Бейтс.

По его словам, Байден никогда не рассматривал возможность участия в бизнесе вместе со своей семьей.

Ранее бывший партнер Хантера Байдена заявил, что Байден-старший был вовлечен в бизнес своего сына.

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