Экс-партнер Хантера Байдена подтвердил привлечение Джо Байдена к бизнесу сына

Бывший вице-президент США, кандидат на пост президента страны на предстоящих выборах Джо Байден был вовлечен в бизнес своего сына Хантера, заявил бывший партнер Байдена-младшего Тони Бобулински.

Его заявление опубликовано телеканалом Fox News.

«Я слышал заявления Джо Байдена о том, что он никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда», – подчеркнул Бобулински.

В частности, Джо Байден был вовлечен в китайский бизнес Хантера, рассказал Бобулински. Он

Он отметил, что предоставит все устройства содержащие доказательства участия Байдена в бизнесе сына, Федеральному бюро расследований (ФБР) США. Кроме того, Бобулински намерен обсудить данный вопрос с комитетом сената.

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