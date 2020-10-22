Трамп хочет пригласить на дебаты возможного свидетеля по делу сына Байдена

Президент США Дональд Трамп хочет позвать на предстоящие дебаты бывшего помощника сына оппонента Джо Байдена. Об этом стало известно Fox News.

Как уточняется, Трамп хочет пригласить в качестве гостя на дебаты в четверг вечером Тони Бобулинкси. Именно он является первым свидетелем, который может доказать, что Байдены действительно получали деньги из Китая.

22 октября должны состояться финальные дебаты между кандидатами в президенты США.

Ранее газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена.В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

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