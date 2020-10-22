Путин отметил особые связи России с Арменией и Азербайджаном
Россия имела и имеет особые связи с Арменией и Азербайджаном. Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» сказал президент РФ Владимир Путин.
Согласно данным Путина, на территории РФ проживают 2 млн армян и 2 млн азербайджанцев. Причем это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, кто живет в России на постоянной основе. Поэтому российская сторона имеет особые связи сразу с двумя странами.
«У России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном», — указал политик.
Также на заседании глава государства сообщил, что в общей сложности число погибших в ходе конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе приближается к пяти тысячам человек с обеих сторон.
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