Саакашвили заявил, что государство в Грузии практически уничтожено

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после захвата заложников в банке Зугдиди заявил, что государство в Грузии практически уничтожено, сообщает РИА «Новости».

«Что это было? Представить такое было невообразимым не только в Грузии, даже во время правления Шеварднадзе, но и в любом даже малоорганизованном государстве. Мы вчера убедились в том, что государство Грузии практически уничтожили», — сказал Саакашвили.

По его словам, вместо государства в стране существует «гибрид бюджетных воров и криминалов».

Он пояснил, что в день ограбления банка в городе намечался митинг партии «Единое национальное движение», а потому вся полиция была сосредоточена на этом событии, допустив проникновение грабителя в здание.

21 октября вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов банка Грузии в Зугдиди и потребовал $500 тыс., захватив заложников. Несколько заложников смогли сбежать из здания банка. Они покинули его через крышу и пожарную лестницу. Позже захватчик сумел скрыться и уехать на полицейской машине в сторону Абхазии.

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