СМИ сообщили о встрече Нарышкина и Лукашенко

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прибыл в Минск, где у него будет встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час», — говорится в сообщении канала.

«Пул первого» также опубликовал снимок, на котором Нарышкин запечатлен входящим во дворец Независимости в белорусской столице.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране готовится провокация.

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