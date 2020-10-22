Трамп пообещал «много чего сделать» с Китаем в случае его переизбрания

Президент США Дональд Трамп пообещал американскому народу «много чего сделать» с Китаем в случае его переизбрания на второй срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы много чего сделаем с Китаем… То, что они с нами сделали, — это позор», — подчеркнул глава Белого дома, не уточнив, что имеет ввиду.

Он обвинил китайское государство в том, что жителям Соединенных Штатов приходится носить маски. По его словам, это постыдно и позорно. Трамп также заявил, что Пекин подкупил его оппонента от Демократической партии Джо Байдена, который «позволил Китаю остаться безнаказанным», позволил «обокрасть» американцев.

Американский президент отметил, что он вывез миллиарды долларов из КНР благодаря тарифам и другим предпринятым действиям.

«И мы отлично справлялись. А потом на нас обрушилась пандемия, чума, как я ее называю, чума, которая пришла из Китая», — резюмировал Трамп.

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