Украина отказалась от российских вакцин от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины не будет закупать или получать российские вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
«Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке не поступало», — говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что российский препарат не проходил экспертизу в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или Евросоюзе.
На Украине коронавирусом заразились 324 942, выздоровели 137 515, скончались 6 093 человека.
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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