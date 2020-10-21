Помпео опроверг причастность России к утечке данных о сыне Байдена

Россия непричастна к публикации переписки сына кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

«Я видел заявление Рэтклиффа, у меня есть все основания полагать, что в нем все совершенно верно», — сказал Помпео.

Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф опроверг причастность Москвы к утечке данных.

Из опубликованных данных следует, что Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом, когда последний был вице-президентом США. Джо Байден, занимая этот пост, призывал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. Это дало республиканцам повод обвинить Джо и Хантера Байденов в причастности к коррупции.

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