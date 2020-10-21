Помпео проведет переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

Госсекретарь США Майк Помпео 23 октября проведет переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш взгляд, как и взгляд практически всех европейских стран, по-прежнему заключается в том, что правильный путь вперед — это прекратить конфликт, заявить им о необходимости обеспечить деэскалацию. Никакие страны не должны вмешиваться», — сказал Помпео.

Помпео добавил, что будет говорить с главами МИД Армении и Азербайджана о дипломатических способах решения конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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