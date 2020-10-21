Законопроект о правительстве РФ принят во втором чтении

Законопроект о правительстве РФ, которым устанавливаются порядок формирования и полномочия кабмина, принят Госдумой во втором чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Документом определяется статус правительства, организационно-правовые основы его формирования и деятельности, закрепляется положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Странная идея»: почему не прошли поправки Мизулиной в Семейный кодекс

— Госсовет будет рассматривать законопроекты по предложению президента