Законопроект о правительстве РФ принят во втором чтении
Законопроект о правительстве РФ, которым устанавливаются порядок формирования и полномочия кабмина, принят Госдумой во втором чтении. Об этом сообщает ТАСС.
Документом определяется статус правительства, организационно-правовые основы его формирования и деятельности, закрепляется положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.
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