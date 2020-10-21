В ФБР считают, что РФ не причастна к раскрытию переписки сына Байдена

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) полагают, что Россия не имеет отношения к публикации скандальной переписки сына кандидата в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По их данным, ноутбук, на жестком диске которого хранятся указанные письма Хантера Байдена, передан сотрудникам ФБР. Специалисты бюро согласились с оценками директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа относительно того, что электронные письма не являются частью российской кампании по дезинформации.

Ранее данная переписка была частично обнародована. Из корреспонденции следует, что Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом, когда последний был вице-президентом США. Джо Байден, занимая этот пост, призывал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. Это дало республиканцам повод обвинить Джо и Хантера Байденов в причастности к коррупции.