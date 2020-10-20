Лукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в СИЗО пообещал, что больше не будет баллотироваться на пост главы государства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова одного из участников встречи.
«Даю вам слово, ребята», — сказал Лукашенко.
Лукашенко находится в должности президента уже шестой срок.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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