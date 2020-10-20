Трамп требует от генпрокурора США расследовать историю Хантера Байдена

Президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора заняться расследованием в отношении сына своего оппонента от демократов Джо Байдена — Хантера. Об этом сообщает Mediaite.

«Мы должны заставить действовать генерального прокурора. Он должен действовать. И он должен действовать быстро», — подчеркнул американский лидер.

По его словам, речь идет о серьезной коррупции, и это необходимо выяснить до президентских выборов.

Ранее газета New York Post опубликовала материал, в котором содержалась переписка сына Байдена Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом.

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