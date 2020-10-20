В Совфеде заявили, что среди сенаторов нет зараженных коронавирусом

Среди сенаторов в настоящее время нет тех, кто болеет коронавирусом. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«У всех отрицательные тесты, коронавируса ни у кого нет», — сказал Тимченко.

По его словам, некоторые сенаторы в настоящее время находятся на больничном и работают из дома, однако их заболевания не связаны с COVID-19.

Тимченко добавил, что все члены Совфеда недавно прошли тестирование на наличие инфекции.

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