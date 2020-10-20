Верховный суд Киргизии оправдал Жапарова по делу о попытке захвата власти в 2012 году

И. о. президента Киргизии Садыра Жапарова оправдали по делу о попытке насильственного захвата власти в ходе беспорядков 2012 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение было вынесено верховным судом страны.

«Садыр Жапаров оправдан коллегией судей за отсутствием состава преступления», — уточнили в пресс-службе суда.

Кроме того, вместе с Жапаровым был оправдан его соратник, который был назначен главой госкомитета нацбезопасности, Камчыбек Ташиев.

В Киргизии 5 октября начались массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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