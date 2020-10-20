В сенат Франции внесут документ о признании НКР
Член сената Франции Валери Буайе собирается внести в орган документ о признании непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом она написала в своем Twitter.
Она отметила, что противостояние действиям азербайджанской власти в регионе приравнивается к выступлению против распространения ислама на территории ЕС.
«На этой неделе я внесу в Сенат текст, чтобы признать Нагорный Карабах», — подчеркнула Буайе.
По ее документ также призван к осуждению действий Баку и Анкары.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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