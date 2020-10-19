СМИ: Помпео планирует встретиться с главами МИД Армении и Азербайджана

Госсекретарь США Майк Помпео 23 октября в Вашингтоне встретится с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, пишет Politico со ссылкой на официальные документы.

«Первым с госсекретарем США встретится министр иностранных дел Азербайджана, после чего Помпео встретится с министром иностранных дел Армении», — отмечается в публикации.

Отмечается, что госдеп не стал давать комментариев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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